Lazio, Pinelli: «Ecco gli acquisti chiesti da Inzaghi. Se non sarà accontentato…»

Il giornalista di Mediaset, Pietro Pinelli, nel corso della trasmissione TV Lazialità, in onda ieri sera su Gold TV, ha svelato alcuni retroscena sull’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi.

«Simone Inzaghi aveva fatto tre nomi: Vertonghen, Fofana e Kumbulla, nessuno dei tre è stato preso. Gli altri due nomi erano il coreano (Kim Min Jiae, ndr) e De Paul. Non credo che il tecnico sia proiettato al rinnovo, ma se non verrà accontentato sul mercato, non escluderei decisioni clamorose. Se devo guardare la storia, dico che rinnoverà per un altro anno». Così Pietro Pinelli, giornalista di Mediaset, nel corso della trasmissione tv “Lazialità” ieri sera su GoldTv.