Lazio, per David Silva il giorno della firma: l’agente a Lisbona

Secondo Il Messaggero sono ore decisive per la firma di David Silva.

Licenza di firmare. La missione possibile dell’agente Nando James Silva, volato a Lisbona, sede delle Final Eight della Champions League, è far firmare al fratello David tutte le carte relative all’affare con la Lazio. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero. Un contratto triennale da 3,5 milioni di euro a stagione più bonus attende il 34enne spagnolo svincolato dal Manchester City. I tifosi biancocelesti non vedono l’ora che arrivi a Formello. L’annuncio con molta probabilità arriverà quando la squadra di Guardiola uscirà dalla massima competizione europea: sabato sera i cityzens affronteranno ai quarti il Lione.