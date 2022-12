Lazio-Pellegrini, proseguono i contatti: diversi ostacoli da superare

Proseguono i contatti tra la Lazio e l’entourage di Luca Pellegrini: il terzino spinge per il trasferimento ma ci sono diversi ostacoli

Luca Pellegrini resta il grande obiettivo della Lazio sulla corsia mancina per il prossimo mercato di gennaio. Come riportato dal Corriere dello Sport, stanno proseguendo negli ultimi giorni i contatti con l’entourage del ragazzo che ha voglia di tornare in Italia, e proprio alla Lazio di cui è tifoso, dopo soli 6 mesi dallo sbarco in Bundesliga.

All’orizzonte però ci sono diversi ostacoli da superare. Innanzitutto ieri Lotito ha versato le prime 3 rate al fisco (si parla di 5 milioni di euro totali) e inoltre la Lazio dovrebbe prima cedere Fares oltre Kamenovic per sbloccare l’indice di liquidità. La Juventus e l’Eintracht poi dovrebbero concedere il via libera interrompendo il prestito del terzino il quale, secondo i bianconeri, dovrebbe poi trasferirsi a Formello con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Per questo si sta lavorando ad una soluzione di prestito biennale con il riscatto fissato nel 2024. Infine, lo stesso Pellegrini dovrebbe ridursi l’oneroso ingaggio da 3 milioni di euro. La strada ad oggi sembra decisamente in salita.