Lazio, Mellone è chiaro: «Lotito? Mi sono annoiato a commentare le sue parole. Sarri sofferente, ecco perchè»

Lazio, Mellone svela: «Lotito? Mi sono annoiato a commentare le sue parole. Sarri sofferente, ecco perchè». Le parole

Dopo le prime sei giornate di campionato, la Lazio ha raccolto soltanto 7 punti, un bottino che evidenzia un avvio tutt’altro che semplice per la formazione guidata da Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo calcio offensivo e organizzato.

Ai microfoni di Radiosei, il giornalista Angelo Mellone ha tracciato un primo bilancio, sottolineando come la squadra biancoceleste stia vivendo una fase di assestamento, tra alti e bassi, in attesa di trovare la giusta continuità di rendimento. Le parole:

PAROLE – «Mi rifiuto di dover essere felice di aver pareggiato alla scadere contro il Torino. La Lazio è questa, sono molto amareggiato di dovermi accontentare. Non vedo giocatori svogliati, anzi li vedo concentrati. Forse questa è una squadra che sta dando quasi il massimo e questo è anche più preoccupante. Bisogna accettare il fatto che la Lazio sia questa, sperando poi di essermi sbagliato a fine stagione. L’unica nota positiva di questa stagione sono i 30 mila abbonati, dimostrazione di un amore cieco. Gli stessi che hanno legittimamente il diretto di criticare, non tanto la squadra visto che sembra stia dando il massimo».

SARRI – «Vedo un Sarri sofferente perchè è calato nella parte: è tutto un mettere delle pezze e trovare rimedio ad una serie di deficit. Questo può fare Sarri».

LOTITO – «Mi sono anche annoiato a commentare le sue parole. Il suo è un atteggiamento ideologico l’ideologia nasce dalla negazione della realtà. È sempre colpa di qualcun altro, la cosa importante è non dire che mi sono sbagliato. C’è poco da commentare, è stato sempre così e non cambierà mai. I ragionamenti sono sempre gli stessi ripetuti all’infinito».