Lazio, De Grandis analizza: «Serve trovare il miglior Zaccagni, così come Isaksen deve riuscire a fare il salto di qualità»

Lazio, De Grandis: «Serve trovare il miglior Zaccagni, così come Isaksen deve riuscire a fare il salto di qualità». Le parole del giornalista

Durante un’intervista rilasciata a Radio Laziale, il giornalista sportivo di Sky, nonché dichiarato tifoso biancoceleste, Stefano De Grandis ha esposto un quadro lucido e critico sulle prospettive tattiche della S.S. Lazio in vista della nuova stagione. Al centro della sua riflessione, le possibili soluzioni a centrocampo, le difficoltà nella fase offensiva e l’amichevole imminente contro l’Avellino.

Secondo De Grandis, l’allenatore Maurizio Sarri – noto per il suo gioco verticale e la maniacale ricerca della superiorità tecnica – si trova di fronte a scelte delicate. L’assenza di un regista puro come Lucas Leiva (ora ritirato dal calcio giocato) ha lasciato un vuoto che la dirigenza non ha ancora colmato del tutto. Danilo Cataldi, centrocampista romano cresciuto nel vivaio laziale, ha dimostrato impegno ma manca forse della visione di gioco necessaria per dettare i tempi.

L’amichevole contro l’U.S. Avellino 1912, squadra militante in Serie C, sarà un banco di prova interessante. De Grandis ha definito il match “utile per valutare sperimentazioni tattiche e inserimenti dei nuovi acquisti”. Le parole:

PAROLE – «La Lazio manca nel palleggio. Ad oggi, a centrocampo, partirei con Guendouzi, Rovella e Cataldi mezzo-sinistro. Belahyane non ce lo vedo come mezzala. Ricordiamoci che c’è sempre Vecino in quel ruolo, e lo sa fare, in attesa che Dele-Bashiru possa crescere. Castellanos rimane un buon giocatore, ma non è un bomber.

Serve trovare il miglior Zaccagni, così come Isaksen deve riuscire a fare il salto di qualità per apportare gol davanti. Dall’amichevole con l’Avellino, ho notato che la Lazio manca nel palleggio, così si fa fatica. La delusione è stata Dele-Bashiru, deve imparare a muoversi. Nuno Tavares visto nel primo tempo, invece, mi è piaciuto. È l’elemento positivo, con una fase difensiva abbastanza ordinata».