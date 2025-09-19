Lazio, Cardone svela: «Castellanos è tornato ieri in gruppo, dubbio Rovella. Ballottaggio tra Dele-Bashiru e Belahyane»

Lazio, Cardone: «Castellanos è tornato ieri in gruppo, dubbio Rovella. Ballottaggio tra Dele-Bashiru e Belahyane». Le dichiarazioni

Questa mattina, ai microfoni di Radiosei, il giornalista Giulio Cardone ha analizzato le possibili mosse di Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, in vista del derby della Capitale contro la Roma. Tra recuperi, ballottaggi e valutazioni tattiche, il tecnico biancoceleste dovrà sciogliere alcuni nodi di formazione nelle prossime ore.

Castellanos recupera, Rovella in dubbio

Buone notizie per l’attacco: Taty Castellanos, attaccante argentino classe 1998, è tornato ad allenarsi in gruppo e non dovrebbe avere problemi per la sfida di domenica. Situazione più delicata per Nicolò Rovella, centrocampista ex Monza e Juventus, che sta gestendo una lieve forma di pubalgia. Secondo Cardone, il problema è sotto controllo e il giocatore potrebbe rientrare in gruppo tra oggi e domani, ma la decisione finale spetterà a Sarri dopo il bollettino medico odierno.

PAROLE – «Castellanos è tornato ieri in gruppo, non dovrebbe avere problemi per domenica. Rovella sta gestendo una lieve forma di pubalgia, fortunatamente è lieve come ho detto, e può essere gestita. Mi aspetto che fra oggi e domani possa allenarsi in gruppo, vediamo Sarri cosa deciderà. Oggi è previsto il bollettino. La formazione della Lazio sarà quella di Reggio Emilia, con il dubbio Rovella, c’è anche il ballottaggio tra Dele-Bashiru e Belahyane. In attacco giocherà Pedro. Se dovessi giocare con il 4-3-3 io farei un centrocampo con Cataldi, Rovella e Guendouzi. Roma? Il loro punto di forza è il portiere. In difesa credo che Tavares liberato dai pensieri, come dice Sarri, sia superiore ad Angelino. I centrali? Mi tengo sempre i miei. Con Ferguson la Roma ha pescato il jolly».

Il derby Lazio-Roma, in programma domenica allo Stadio Olimpico, si preannuncia come una sfida ad alta tensione, con entrambe le squadre alla ricerca di punti pesanti per la classifica e per il prestigio cittadino. Le prossime ore saranno decisive per capire se Sarri potrà contare su tutti i suoi uomini chiave.