 Lazio, Cardone svela: «Castellanos è tornato ieri in gruppo, dubbio Rovella. Ballottaggio tra Dele-Bashiru e Belahyane»
Connect with us

Hanno Detto

Lazio, Cardone svela: «Castellanos è tornato ieri in gruppo, dubbio Rovella. Ballottaggio tra Dele-Bashiru e Belahyane»

Hanno Detto

Lazio Roma, De Grandis analizza il derby: «Con Pedro in campo la Lazio ha perso solo un derby. Se potessi togliere un calciatore alla Roma...»

Hanno Detto

Lotito, problemi di salute? Il Presidente biancoceleste smentisce: «Notizie false e prive di ogni fondamento»

Hanno Detto

Lorik Cana ricorda: «Per me e per la Lazio è un giorno che non verrà mai dimenticato»

Hanno Detto

Lotito, che sfogo: «Tifosi Lazio a volte sembrano scemi! Se vogliono si comprimo il club... Siamo la società più forte sul mercato»

Hanno Detto

Lazio, Cardone svela: «Castellanos è tornato ieri in gruppo, dubbio Rovella. Ballottaggio tra Dele-Bashiru e Belahyane»

Lazio news 24

Published

1 minuto ago

on

By

Castellanos
Castellanos

Lazio, Cardone: «Castellanos è tornato ieri in gruppo, dubbio Rovella. Ballottaggio tra Dele-Bashiru e Belahyane». Le dichiarazioni

Questa mattina, ai microfoni di Radiosei, il giornalista Giulio Cardone ha analizzato le possibili mosse di Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, in vista del derby della Capitale contro la Roma. Tra recuperi, ballottaggi e valutazioni tattiche, il tecnico biancoceleste dovrà sciogliere alcuni nodi di formazione nelle prossime ore.

Castellanos recupera, Rovella in dubbio

Buone notizie per l’attacco: Taty Castellanos, attaccante argentino classe 1998, è tornato ad allenarsi in gruppo e non dovrebbe avere problemi per la sfida di domenica. Situazione più delicata per Nicolò Rovella, centrocampista ex Monza e Juventus, che sta gestendo una lieve forma di pubalgia. Secondo Cardone, il problema è sotto controllo e il giocatore potrebbe rientrare in gruppo tra oggi e domani, ma la decisione finale spetterà a Sarri dopo il bollettino medico odierno.

PAROLE – «Castellanos è tornato ieri in gruppo, non dovrebbe avere problemi per domenica. Rovella sta gestendo una lieve forma di pubalgia, fortunatamente è lieve come ho detto, e può essere gestita. Mi aspetto che fra oggi e domani possa allenarsi in gruppo, vediamo Sarri cosa deciderà. Oggi è previsto il bollettino. La formazione della Lazio sarà quella di Reggio Emilia, con il dubbio Rovella, c’è anche il ballottaggio tra Dele-Bashiru e Belahyane. In attacco giocherà Pedro. Se dovessi giocare con il 4-3-3 io farei un centrocampo con Cataldi, Rovella e Guendouzi. Roma? Il loro punto di forza è il portiere. In difesa credo che Tavares liberato dai pensieri, come dice Sarri, sia superiore ad Angelino. I centrali? Mi tengo sempre i miei. Con Ferguson la Roma ha pescato il jolly».

Il derby Lazio-Roma, in programma domenica allo Stadio Olimpico, si preannuncia come una sfida ad alta tensione, con entrambe le squadre alla ricerca di punti pesanti per la classifica e per il prestigio cittadino. Le prossime ore saranno decisive per capire se Sarri potrà contare su tutti i suoi uomini chiave.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.