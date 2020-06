Lazio, Pancaro: «Stasera i biancocelesti faranno un’ottima prestazione»

L’ex difensore della Lazio, Giuseppe Pancaro, è fiducioso in vista della sfida tra i biancocelesti e l’Atalanta

Intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia, Giuseppe Pancaro, ha parlato in relazione alla sfida di questa sera tra Lazio e Atalanta.

Ecco le sue parole: «C’è l’incognita della ripresa, ed è difficile prevedere come andrà. I bergamaschi sono molto forti e hanno fatto vedere che stanno bene, ma la squadra di Inzaghi ha la qualità e le possibilità per fare una grande prestazione. La speranza è di ritrovare la squadra come l’avevamo lasciata prima dello stop. 5 cambi? In questo momento la trovo una regola giusta da attuare. Se sfruttati bene, possono dare un grande vantaggio».

Elogi per Inzaghi da parte di Pancaro: «Parlo spesso con Simone, sta facendo cose straordinarie, sta bruciando le tappe ed è tra gli allenatori giovani che stanno facendo meglio. Sta percorrendo la strada del predestinato. Il lavoro che sta facendo è straordinario, con grande continuità tecnica. Tutti sappiamo quanto in Italia sia complicato stare tanti anni nello stesso club. Simone abbina entusiasmo a bel gioco, sono contento per lui, mi complimento e gli auguro il meglio».

Gianlorenzo Di Pinto