Lazio, oggi pomeriggio la conferenza di Inzaghi

Nel primo pomeriggio, l’allenatore della Lazio presenterà a Formello la sfida che aprirà il 2020 dei biancocelesti

La Lazio è pronta a partire verso Brescia, non appena però, Inzaghi avrà concluso la sua conferenza stampa.

Nella sala adibita a Formello, infatti, il mister è atteso alle 14:30 dai cronisti per presentare la gara che inaugurerà il 2020 dei biancocelesti. Si potranno seguire le parole del tecnico laziale, direttamente dai canali tematici della società. Di seguito il comunicato ufficiale: « Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi interverrà in conferenza stampa alla vigilia di Brescia Lazio domani, sabato 4 gennaio, alle ore 14:30 presso la sala stampa del Centro Sportivo di Formello. La conferenza sarà trasmessa in diretta sui canali ufficiali biancocelesti: Lazio Style Radio, 89.3 FM, Lazio Style Channel, 233 di Sky, e sul profilo Twitter @OfficialSSLazio».