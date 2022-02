Ascolta la versione audio dell'articolo

Bruno Giordano ha commentato la prestazione della Lazio, nella gara contro il Napoli: ecco le parole del doppio ex per Radiosei

All’indomani della sconfitta della Lazio, resta il rammarico ma resta viva la speranza. La mole di gioco creata – seppure non capitalizzata – fa capire che qualcosa è davvero cambiato e che la squadra ha preso a girare come Sarri vuole. Ad analizzare la gara contro il Napoli è un doppio ex d’eccezione: Bruno Giordano. Per Radiosei, ecco le sue parole:

«Lazio ha fatto una grandissima partita per un’ora, se dovesse giocare così nelle prossime undici gare ne perderà poche. La prestazione fa davvero ben sperare, va valutata anche in relazione della qualità dell’avversario. Il Napoli è forte, è uscito fuori quando i ritmi sono diventati più bassi, ha avuto più spazi a disposizione che hanno esaltato la qualità di Insigne. Alla lunga sono venute meno le forze e le alternative in panchina che invece il Napoli ha. Spalletti si è permesso il lusso di tenere a riposo Mertens, questo dice tutto. Peccato perchè Pedro aveva messo apposto le cose, ma il calcio è così, è cattivo. La Lazio ha schiacciato il Napoli per un’ora, è mancata un po’ di lucidità. Ho visto soffrire così il Napoli solo con l’Inter ed il Barça. Mi ha colpito molto la prestazione di Milinkovic, è stato continuo, intenso, bravo nel palleggio. Ha fatto davvero una grande gara anche nei momenti più difficili per la squadra».