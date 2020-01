Lazio-Napoli è la gara che vedrà impegnata, sabato 11, la squadra di Inzaghi: ecco come e dove seguirla in TV e instreaming

Lazio-Napoli è il prossimo impegno casalingo dei biancocelesti: la gara, in programma per sabato 11 gennaio, sarà valida per la 19^ giornata di Serie A.

Per vedere il fischio di inizio delle 18.00, gli abbonati a Sky col pacchetto Sky Sport potranno sintonizzarsi sul canale 202 oppure sfruttare l’app di Sky Go per seguire la squadra di Inzaghi su smartphone o tablet.