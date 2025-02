Lazio Monza, all’Olimpico tornano volti conosciuti: tutti gli ex biancocelesti tra le fila dei brianzoli

Lazio Monza, la partita di domani vedrà alcuni ex biancocelesti tornare allo Stadio Olimpico da avversari. Ecco di chi si tratta

Domani alle ore 15:00 scenderanno in campo Lazio e Monza, nel match valido per la 24esima giornata di Serie A. Per l’occasione, alcuni volti conosciuti torneranno allo Stadio Olimpico da ex biancocelesti.

Si tratta di Castrovilli, trasferitosi nel corso della finestra di calciomercato di gennaio, Akpa Akpro, alle prese con un infortunio e che quindi non sarà convocato, e Keita Balde Diao, in prova con la squadra di Bocchetti e che ancora non è stato ufficializzato.