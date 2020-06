Lazio, Milinkovic non preoccupa e punta la sua vittima preferita: l’Atalanta

Lazio, Milinkovic punta l’Atalanta: il Sergente si è fermato per un problema al ginocchio, ma non preoccupa

Ha tenuto tutti col fiato sospeso. La notizia che Milinkovic si sarebbe dovuto sottoporre a qualche controllo per un problema al ginocchio ha impensierito, e non poco, l’ambiente biancoceleste. Preoccupazioni ben presto scacciate via: esami clinici annullati, solo un po’ di riposo e qualche raccomandazione.

Come riporta La Repubblica, il Sergente della Lazio si sta preparando per affrontare la sua vittima preferita, l’Atalanta (4 gol in sette incroci coi nerazzurri). L’obbligo è sempre quello di mantenere una certa cautela, ma la speranza è quella di vederlo in campo già nei prossimi giorni.