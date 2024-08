Lazio Milan, ci sarà anche Abraham? La DECISIONE di Fonseca sull’ex Roma

Lazio Milan, ci sarà anche il neo rossonero Abraham? I dettagli sulla decisione di Fonseca in vista del match di stasera

Come appreso dalla redazione di Milannews24, Tammy Abraham, ultimo arrivo del calciomercato rossonero, è atterrato pochi minuti fa a Ciampino e si sta dirigendo nella sede del ritiro del club rossonero in vista della sfida di questa sera contro la Lazio.

L’inglese dunque sarà regolarmente in panchina e a disposizione di Fonseca contro i biancocelesti: possibile l’esordio a gara in corso in caso di assoluta necessità.