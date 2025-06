Condividi via email

Lazio, inizia la vendita dei biglietti per il terzo memorial Sandro Criscitiello! I dettagli e i prezzi dei ticket per l’amichevole

È tutto pronto per il prossimo impegno amichevole della Lazio in questa lunga estate 2025. Sarri è pronto a riprendere il comando della propria squadra contro l’Avellino per giocare il terzo memorial Sandro Criscitiello.

Un’amichevole speciale che avrà luogo presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone alle ore 20:30. Ecco la grafica del Club di Serie A in vista di questa sfida: