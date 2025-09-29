Lazio, il commovente messaggio per Focolari: «Ci siamo amati e scontrati, ma alla fine ci volevamo sempre bene». La sentita nota della società

Una partita da giocare con il lutto nel cuore. Questa sera, a Marassi, la Lazio scenderà in campo contro il Genoa portando con sé il ricordo e il dolore per la scomparsa di Furio Focolari, storico giornalista e tifoso biancoceleste, venuto a mancare all’età di 78 anni. In un momento così difficile per la squadra, il club ha voluto dedicare un pensiero speciale a una delle voci che per decenni ha raccontato e vissuto con passione le vicende laziali.

Prima della delicata sfida, la società ha pubblicato una nota ufficiale che va oltre il formale cordoglio, un messaggio intimo e toccante che descrive un rapporto profondo, fatto di amore e di confronto, come quello che lega la Lazio alla sua gente.

«Ciao Furio, ci siamo detti tante cose, in alcuni momenti ci siamo anche sostenuti, ci siamo amati e scontrati, ma alla fine ci volevamo sempre bene. Oggi giocheremo per ricordarti, cercando di fare bene per te e per tutta la gente laziale che, come te, sa criticare e vivere con noi lo stesso rapporto di amore e confronto. Siamo così: gioie e dolori. In fondo questa è la nostra natura più profonda. Ciao Furio, riposa in pace. La tua Lazio».

Le parole del club sono il ritratto perfetto di Focolari: un professionista e un tifoso capace di criticare con lucidità ma sempre spinto da un amore incondizionato. La Lazio riconosce questa dualità, questo legame fatto di “gioie e dolori”, come l’essenza stessa della lazialità che lui incarnava. La promessa di “giocare per ricordarti” è un impegno che la squadra di Sarri porterà in campo questa sera, nel tentativo di onorare la sua memoria con una prestazione d’orgoglio. Un ultimo, sentito omaggio a una voce storica che ha amato e, a suo modo, protetto la “sua” Lazio fino all’ultimo giorno.