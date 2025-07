Lazio, Mattei non ci sta: «Ho degli appunti da fare dopo le risposte del presidente, visto che in conferenza non si può replicare»

Lazio, Mattei durissimo: «Ho degli appunti da fare dopo le risposte del presidente, visto che in conferenza non si può replicare». Le parole

Stefano Mattei, noto giornalista sportivo romano, non ha fatto sconti a Claudio Lotito. Durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Radiosei, Mattei ha espresso un deciso dissenso verso alcune affermazioni pronunciate dal presidente della Lazio, intervenuto alla conferenza stampa per la presentazione ufficiale di Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste dal 2021 e noto per il suo calcio offensivo e tatticamente elaborato.

PAROLE – «Sapevo come si sarebbe sviluppata la conferenza. Bravissimo Sarri, inutile sottolinearlo. Ad ogni modo ho degli appunti da fare dopo le risposte del presidente, visto che in conferenza non si può replicare. Ha detto che non si deve scusare perché sono anni che sta potenziando la squadra, se è così qualcosa è andato storto visto che la Lazio viene da due settimi posti ed è fuori dalle coppe. Ha parlato dello sponsor, dice che non si accontenta di pochi milioni per non sminuire il valore della Lazio ma è lui che sta svalutando la Lazio; in occasione dell’ultima Champions disputata la Lazio era l’unica squadra senza sponsor. Ha anche detto che lo scorso hanno è venuto meno lo spirito battagliero della squadra, quando mesi prima aveva dichiarato di aver mandato via i mercenari per puntare a fare i fatti.

Ha nominato, testuali parole, ‘l’indice di stupidità’, che tra l’altro aveva votato anche lui. Sostiene che le banche abbiano riso di questa situazione ma i tifosi sicuramente non hanno riso, anzi, sono arrabbiati. Visto che lui in società controlla tutto, la ‘svista’ di cui parlano non è una giustificazione ma un’aggravante. Sul Flaminio, il Comune di Roma si aspetta più fatti e meno parole”.

“Sostiene di non aver venduto Milinkovic per accontentare la piazza, altro aggravante perché poi l’ha venduto per 40 milioni, molti meno rispetto a quelli che avrebbero dato prima per il calciatore. Dare la colpa agli altri è inutile, i tifosi ormai lo hanno capito questo gioco, queste parole non servono a nulla».