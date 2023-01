Lazio, Marcos Antonio spera in una maglia da titolare col Bologna

La Lazio si appresta ad affrontare domani il Bologna negli ottavi di Coppa Italia: Marcos Antonio scapita per una maglia da titolare

Giornata di vigilia quella di oggi in casa Lazio. I biancocelesti infatti faranno domani il proprio esordio in Coppa Italia contro il Bologna negli ottavi.

Come riporta Il Messaggero, anche a causa delle non perfette condizioni fisiche di Danilo Cataldi, Marcos Antonio si candida per un posto da titolare in mezzo al campo.