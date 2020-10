Lazio, Lulic si allena con la squadra. Altri tre assenti per Inzaghi

Lazio, tanti assenti a Formello, a cui si aggiungono Fares, Patric ed Akpa Akpro. Inzaghi ritrova Lulic

La Lazio è scesa in campo alle ore 11:00 sul terreno di gioco del centro sportivo di Formello.

Pochi i giocatori di movimento a disposizione del tecnico Simone Inzaghi. Tuttavia, al Fersini ci sono due volti “nuovi” in gruppo: Senad Lulic e Denis Vavro. Il capitano si è allenato con tappetino inizialmente, partecipando poi anche alla partitella in famiglia. Non ci sono i giocatori della Primavera, impegnati oggi contro la Fiorentina, ma in ottica campionato Inzaghi dovrà inevitabilmente attingere dal settore giovanile per completare l’elenco dei convocati.

La linea difensiva che dovrebbe scendere in campo contro il Torino di Giampaolo sarà dunque composta dal rientrante Vavro, con Acerbi e Hoedt e Reina tra i pali.

A riposo Akpa Akpro: in un momento del genere, il tecnico biancoceleste ha concesso del riposo extra ad alcuni elementi. Assenti inoltre Patric e Fares che si aggiungono all’infinito elenco degli indisponibili, causa caos tamponi. Anche chi ha partecipato alla seduta ha risparmiato le proprie energie, tra cui Adam Marusic, il quale ha terminato anzitempo la seduta. Alcuni giri di campo per Stefan Radu: un’altra notizia incoraggiante dall’infermeria.