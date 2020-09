Lazio, Luis Alberto compie 28 anni: la squadra lo festeggia

Nel giorno del suo 28esimo compleanno, Luis Alberto ha ricevuto tantissime manifestazioni d’affetto da parte dei suoi compagni di squadra.

28 candeline spente quest’oggi dal mago biancoceleste, Luis Alberto.

Nato a San Josè del Valle, il 28 settembre del 1992, lo spagnolo è oggi un punto fermo della Lazio e del panorama calcistico europeo.

Oggi, nel 2020, sono i social il modo più veloce ed efficace di fare gli auguri, soprattutto tra celebrità del mondo dello spettacolo e dello sport.

Ecco allora, sul profilo Instagram del numero 10, scatenarsi i post dei compagni, presenti anche ieri sera al compleanno.

«Auguri perrito! Vamo arriba siempre» scrive in spagnolo il Tucu Correa.

«Passa bene questo giorno speciale» il messaggio da parte di Lucas Leiva.

«Auguri Mago!» scrivono in coro Ciro Immobile e Sergej Milinkovic, che nella passata stagione hanno beneficiato dei suoi preziosi assist. Tanto affetto anche da parte di chi alla Lazio non c’è più: da Alessandro Murgia a Jony, appena trasferitosi all’Osasuna e con il quale condivide un rapporto speciale.