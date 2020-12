Lazio, Lotito incontra l’ambasciatore arabo: accordi in vista per il club

Il presidente Lotito ha incontrato l’ambasciatore arabo a Roma

Incontro in Ambasciata araba per il presidente della Lazio, Claudio Lotito. Come recita un tweet dell’account ufficiale dell’Ambasciata, il patron della Lazio ha incontrato Omar Obaid Al Shamsi – Ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti presso la Repubblica Italiana. Il presidente è stato ricevuto presso la sede di “Villa Durante”. Sua Eccellenza ha discusso con il presidente della società le modalità di cooperazione in campo sportivo a tutti i livelli.