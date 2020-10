La Lazio è ancora in formato maxi. Ecco i giocatori a rischio esclusione dalla lista dei 25 per la Serie A

La Lazio è ancora extralarge. Il mercato si è chiuso ieri sera, ma il formato della rosa non si è ridotto: ora il nodo da sciogliere è la lista dei 25 per la Serie A. Questa mattina, mister Inzaghi dovrà capire chi lasciare fuori. Bastos e Vavro sono a rischio esclusione: il primo è rimasto a Formello, nonostante i tentativi di cessione; il secondo è ancora alle prese con la pubalgia e potrebbe essere inserito nell’elenco più avanti. Discorso simile a quello dello slovacco per Capitan Lulic. Kiyine sarà sicuramente tagliato fuori, mentre Akpa Akpro spera di poter guadagnare uno slot, dopo le prestazioni convincenti di questo inizio campionato.

Come riporta Il Messaggero, anche Caicedo è in bilico, ma per la lista europea, dove sono previsti solo 23 posti. Insomma, in questo gioco di incastri, sarà difficile per Inzaghi mettere a posto ogni tassello.