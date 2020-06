Lazio, l’ex Petrelli: «Scudetto? Tutto ancora possibile»

Ai microfoni di Lazio Style Radio è intervenuto l’ex calciatore biancoceleste Sergio Petrelli: le sue parole

Sergio Petrelli ha parlato ai microfoni della radio ufficiale del club biacoceleste: Lazio Style Radio. Nel dettaglio l’ex calciatore della Lazio ha sottolineato come la corsa Scudetto sia tutt’altro che chiusa.

Queste le sue parole: «La lotta scudetto è ancora viva, dopo la gara con l’Atalanta avevo detto che la Juve avrebbe vinto e così è stato ma la Lazio si è ripresa. Ha avuto qualche difficoltà contro la Fiorentina e invece è ripartita. La Lazio può solo vincere, la Juventus può anche perdere un colpo o due ma non credo che i bianconeri vinceranno tutte le partite. I biancocelesti devono stargli con il fiato sul collo. Meglio inseguire che essere inseguiti, la Lazio non ha niente da perdere, se la deve giocare.»

Successivamente, Petrelli, ha parlato anche del match che la Lazio dovrà disputare questa sera contro il Torino: «Il Toro non mi è sembrato un granché, la Lazio in buone condizioni non dovrebbe aver paura di fare bottino pieno ma deve giocare solamente pensando alla vittoria.»

Gianlorenzo Di Pinto