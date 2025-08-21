Lazio, prima vittoria per Ledesma con l’Under 17: battuto il Midtjylland nella Scopigno Cup. In rete Bagliesi, Mennea e Lulaj

Una vittoria che vale più dei tre punti, un segnale di crescita e di identità per il nuovo corso targato Cristian Ledesma. Arriva il primo, convincente successo per la Lazio Under 17 guidata dall’ex capitano biancoceleste, che alla 33ª edizione della prestigiosa Scopigno Cup mostra carattere e qualità. Dopo il pareggio a reti inviolate all’esordio nel derby contro la Roma, i giovani aquilotti hanno spiccato il volo sul campo di Amatrice, superando per 3-1 i danesi del Midtjylland, ex club dell’attaccante della prima squadra Gustav Isaksen.

Contro un avversario fisicamente più prestante e robusto, la squadra di Ledesma ha imposto la propria filosofia, rispondendo con un gioco palla a terra, trame veloci e un’organizzazione tattica che ha disinnescato la fisicità dei rivali. Un’impostazione che ha portato i suoi frutti, concretizzandosi con le reti che portano la firma di Thomas Bagliesi, del promettente Carmine Lukas Mennea e di Daniele Lulaj. Il successo non è stato banale, ma figlio di una prestazione matura che ha messo in luce i primi dettami tattici del nuovo allenatore, il quale ha chiesto e ottenuto dai suoi ragazzi coraggio e personalità.

Con questa vittoria, la Lazio ha compiuto un passo importante verso la qualificazione alle fasi finali del torneo, che si conferma una vetrina di assoluto livello per il calcio giovanile. La squadra biancoceleste ora attende con interesse il risultato della sfida decisiva tra Roma e Midtjylland per conoscere la classifica finale del Girone 1 e scoprire se il suo percorso proseguirà nelle semifinali.

Il torneo, che si svolge tra Rieti, Amatrice e Terni, vede la partecipazione di altre realtà di primo piano del calcio italiano come Juventus, Fiorentina, Atalanta e Napoli, oltre a club storici come Benevento, Avellino, Ternana e i padroni di casa del Rieti. A dare un tocco internazionale alla competizione, oltre ai danesi, c’è anche la presenza dei giapponesi del Vegalta Sendai, a testimonianza del prestigio di una manifestazione che continua a lanciare i talenti del domani.