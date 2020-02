Corona Virus, La Russa:«Lotito indispettito dal comportamento della Juve»

L’Onorevole Ignazio La Russa si è espresso sull’intricata situazione che sta coinvolgendo il campionato italiano a causa del virus

Oggi la Lazio ha giocato regolarmente all’Olimpico, ma ben cinque gare sono state rinviate a maggio a causa del virus che sta travolgendo l’Italia.

A questo proposito, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, L’Onorevole La Russa si è espresso sul rinvio di Juventus-Inter: «Una vergogna assoluta rinviare la partita. I bianconeri sono in un momento infelice, hanno i loro diritti a non voler giocare. Ricordo che i tifosi juventini sono andati tranquillamente in trasferta a Lione. A questo punto tanto vale chiudersi in casa come ai tempi della Peste. Ho parlato con Lotito: sia la Lazio che l’Inter sono molto indispettite per il comportamento dei bianconeri. Un match delicato come quello tre i bianconeri e i nerazzurri non può disputarsi a maggio».