Tudor a DAZN: «Non si poteva partire meglio di cosi, contento per i ragazzi» Le parole del tecnico della Lazio

Cosi Igor Tudor nel post gara di Lazio Juve ai microfoni di Dazn:

VITTORIA- «Non si può partire meglio. Son contento per i ragazzi, l’hanno interpretata bene. Siamo partiti col piede giusto. Non esiste fortuna, esiste una crescita, quello conta. Esultanza? Bello, ma son contento per i ragazzi. Dobbiamo ripartire in modo serio.

KAMADA- «Kamada ha fatto una partita impoetante. Lui è un ragazzo d’oro, si applica, può giocare sulla trequarti. Mi piace tanto, ha intelligenza. Della squadra mi è piaciuto il controllo, la voglia di andare forte e di soffrire. Ho visto energia, ho visto belle corse. Piano piano aggiungeremo tasselli e cresceremo nell’attacco dello spazio, nei cross più cattivi. Se insisti su tante cose alla fine non ottieni nulla. Vanno messi i mattoni, poi si cresce col tempo. Ora vedo un’intensità diversA»

IMMOBILE- «Immobile? Lui sapeva che non sarebbe partito dall’inizio. E’ entrato bene. Lui e Taty son due attaccanti che decidono le partite. Io devo motivarli ed aiutarli nel modo di giocare, ma la fame fa la differenza. Ciro era affamato, vuole lavorare al massimo.»

FELIPE ANDERSON «Io non posso parlare di certe cose sul mercato. Felipe è un giocatore straordinario. Ha mentalità ed è un professionista che non si risparmia mai. Ha palleggio e corsa.»