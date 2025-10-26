Lazio Juve, l’ex Riedle: «Gol contro i bianconeri? Un regalo a Zoff. Castellanos può crescere tanto. Ecco il pronostico per il match di stasera»

Lazio Juve, cresce l’attesa per il big match di questa sera: le dichiarazioni dell’ex biancoceleste Karl-Heinz Riedle

In vista della sfida tra Lazio e Juventus, Karl-Heinz Riedle ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. L’ex bomber biancoceleste ha voluto riportare alla memoria dei tifosi un momento rimasto indelebile: il gol segnato ai bianconeri il 3 marzo 1991. Una rete spettacolare, realizzata con un perfetto colpo di testa in tuffo, che arrivò a ridosso del 49° compleanno di Dino Zoff, all’epoca allenatore della Lazio e simbolo intramontabile del club capitolino.

GOL CONTRO LA JUVE UN REGALO A ZOFF – «Gli abbiamo fatto un bel regalo, se lo meritava. Era la sua prima gara contro la Juve, con la quale aveva vinto tutto».

IN CHI SI RIVEDE – «Mi piace molto Castellanos. L’ho visto saltare di testa, un po’ ricorda il mio stile. È molto bravo a dare forza al pallone e rimanere in volo. Può crescere tanto».

PRONOSTICO LAZIO-JUVE – «Sono convinto che la Lazio giocherà una grande gara. Pronostico? Magari un 1-0 o un 2-1, sarebbe una grande soddisfazione per tutti i tifosi. Che mi sono rimasti nel cuore».

LEGGI ANCHE – Lazio Juve, rebus in quella posizione del campo: il tecnico biancoceleste Sarri prova tre soluzioni, i dettagli

