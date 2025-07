Lazio, parla Zaccagni: «Per me è un onore essere il capitano della Lazio. Darò tutto me stesso per la società e i tifosi»

Lazio, Zaccagni: «Per me è un onore essere il capitano della Lazio. Darò tutto me stesso per la società e i tifosi». Le dichiarazioni

La Lazio supera l’Avellino nella sfida valida per il Terzo Memorial Sandro Criscitiello, imponendosi con personalità e qualità. La gara amichevole, organizzata in onore del noto giornalista sportivo scomparso nel 2020, ha rappresentato un importante test pre-stagionale per entrambe le squadre.

Mattia Zaccagni, esterno offensivo classe 1995 e capitano biancoceleste, ha offerto una prova solida e ricca di spunti. Al termine del match, il giocatore ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel, sottolineando lo spirito positivo del gruppo e la soddisfazione per il risultato ottenuto.

Dalla panchina, il tecnico Sarri, nuovo allenatore della Lazio per la stagione 2025/2026 e noto per il suo approccio pragmatico e attento al dettaglio, ha osservato con attenzione l’evolversi della partita, testando schemi e moduli in vista dell’esordio in campionato.

Nonostante l’Avellino, squadra militante in Serie C e guidata da Massimo Rastelli, abbia mostrato buona organizzazione difensiva, la Lazio ha saputo gestire i ritmi della partita e ha colpito nei momenti decisivi.

Questa vittoria, seppur in una gara non ufficiale, contribuisce a consolidare la fiducia all’interno dello spogliatoio biancoceleste, alimentando l’entusiasmo dei tifosi e lasciando intravedere un’identità tecnica e mentale sempre più definita.

Il Terzo Memorial Criscitiello si conferma dunque non solo un tributo sentito al giornalismo sportivo italiano, ma anche una preziosa occasione per valutare lo stato di forma delle squadre in vista della nuova stagione.

PAROLE – «Sono contento di essere tornato, ho lavorato tanto per rientrare il prima possibile. Oggi è un mese da quando mi sono operato, questo è stato un test per mettere minuti nelle gambe. Siamo arrivati un po’ imballati, queste partite ci servono per preparare al meglio il campionato. Il bilancio è positivo dopo il ritiro, stiamo lavorando bene. I ragazzi che non conoscevano Sarri stanno apprendendo bene le sue richieste. Siamo sulla linea giusta. Per me è un onore essere il capitano della Lazio. Darò tutto me stesso per la società e i tifosi. Il mister l’ho visto in forma, sta bene, carico, lo vedo gioioso di lavorare. È un bene per tutti questo. Come ho detto l’anno scorso, in questa stagione Dele-Bashiru ci toglierà tante soddisfazioni».