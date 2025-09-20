Lazio, Pedro si racconta seconda parte: «È difficile gestire il minutaggio. Magari a volte stai bene, sei in forma e vuoi giocare di più. I messaggi da Napoli l'anno scorso...»

Lazio, intervista Pedro seconda parte: «Difficile gestire il minutaggio. Magari a volte stai bene, sei in forma e vuoi giocare. I messaggi da Napoli…»

Si avvicina il derby della Capitale e, in vista della sfida con la Roma, ai microfoni di Dazn è intervenuto Pedro, attaccante della Lazio e doppio ex dell’incontro. Ecco la seconda parte:

MESSAGGIO DA NAPOLI L’ANNO SCORSO – «Sì, ne ho ricevuti tanti, anche dei video. Mi hanno scritto pure dei calciatori come Spinazzola e Juan Jesus con cui ho giocato alla Roma. È stato molto divertente, ma io non ho fatto nulla di che. Loro hanno fatto un grandissimo campionato, io ho solo aiutato la mia squadra per cercare di ottenere la vittoria. È un bell’aneddoto che ricordo con piacere, la gente per strada ancora mi ringrazia per lo Scudetto. Io però non ho fatto niente, loro hanno meritato di vincere».

NIENTE EUROPA – «Io preferisco sempre giocare nelle Coppe e giocare più partite possibili. Stai più dinamico in campo, hai più ritmo, anche se hai meno tempo per recuperare in campionato. Ma non si sa mai cos’è meglio. Io voglio sempre giocare in Europa e ogni tre giorni, è quello che mi sono abituato a fare. Preferisco scendere subito in campo che aspettare tutta la settimana la partita. Quest’anno però è così, dobbiamo affrontarlo e stare concentrati sul campionato per arrivare dove vogliamo arrivare».

MINUTI IN CAMPO – «È difficile gestire il minutaggio. Magari a volte stai bene, sei in forma e vuoi giocare di più. Per avere questo ruolo e subentrare spesso bisogna gestire bene la situazione mentalmente, capire che devi entrare a gara in corso per aiutare la squadra, lavorare su pochi minuti e stare sempre al massimo. Poi bisogna avere anche una buona condizione fisica, perché l’età per me inizia a farsi sentire. Ma se si parla con l’allenatore e con i preparatori, tutto questo si può gestire bene. Ci sono anche giocatori più avanti con l’età che stanno molto bene come Modric, che ha fatto una grande carriera, è in forma e tiene ancora un livello alto. Bisogna avere sotto controllo tutto, come il riposo e il mangiare bene. Solo così si può allungare la carriera».

LEGGI QUI LA PRIMA PARTE DELL’INTERVISTA DI PEDRO