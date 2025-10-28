Lazio, parla l’ex Mudingayi: «Guendouzi? Per questa squadra è un punto di riferimento. Non mi aspettavo l’addio di Baroni e il ritorno di Sarri»

Lazio, parla l’ex centrocampista della Lazio Gaby Mudingayi: «Guendouzi? Per questa squadra è un punto di riferimento». Le parole

Ai microfoni di Radio Laziale, Gaby Mudingayi ha analizzato il momento della Lazio dopo il successo contro la Juventus. L’ex centrocampista biancoceleste si è soffermato sia sulle prestazioni dei singoli giocatori, sia sulla decisione di Maurizio Sarri di proseguire la sua avventura sulla panchina laziale, nonostante le difficoltà legate al blocco del mercato. Ecco un estratto delle sue parole:

PAROLE – «Non mi aspettavo l’addio di Baroni e il ritorno di Sarri. La Lazio ha inizato male la stagione, la vittoria contro la Juve può dare entusiasmo. Vedo dei passi in avanti. I giocatori devono capire che devono dare qualcosa in più, a livello di atteggiamento vedo un cambiamento. La Lazio ha i mezzi per fare un ottimo campionato. Ottimo quanto? Credo che la Lazio debba stare sempre tra i primi dieci posti, quindi avendo iniziato così male ed essersi ripresa può portarla a puntare a un posto in Europa»

SARRI – «Questo ambiente ti rimane addosso, quindi capisco la scelta di Sarri. Io non sono mai stato tifoso di una squadra, ma oggi mi reputo un tifoso della Lazio. Ti dà qualcosa che non ti danno gli altri. Non è facile preparare una stagione dove non hai i giocatori che vorresti avere. Io vedo che ci mette la faccia e cerca di fare il massimo. Lui è un allenatore che porta i risultati»

GUENDOUZI – «Io credo che Guendouzi da leader. Deve caricare la squadra, prendere il centrocampo in mano. Ha personalità. Per questa squadra è veramente un punto di riferimento. Un giocatore di esperienza e in campo ci sa stare. Nelle partite che ho visto ho notato un gicoatore determinante. Sarri si fida di lui ed è un grande valore per la Lazio»

