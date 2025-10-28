Lazio, testa al Pisa per gli uomini di Sarri. Il tecnico toscano sta pensando ad alcune novità: le ultimissime sulla squadra biancoceleste

Lazio, la testa è rivolta al Pisa dopo la bellissima vittoria contro la Juventus. Ecco le possibili scelte del tecnico biancoceleste.

La Lazio ha ripreso gli allenamenti dopo la giornata di riposo-premio concessa da Sarri alla squadra. La ripresa del lavoro è stata scandita da due sedute mirate a preparare la trasferta di Pisa: quella odierna pomeridiana e la rifinitura programmata per domani mattina alle 10.30. Il tecnico della Lazio sta valutando attentamente le scelte per il match di giovedì, considerando le condizioni fisiche dei calciatori dopo i due impegni consecutivi contro Atalanta e Juventus.

A centrocampo, Sarri valuta il reinserimento di Vecino, tornato tra i convocati proprio per la sfida di Bergamo. La situazione dei mediani della Lazio resta delicata: Basic domenica sera è stato sostituito a causa di crampi, mentre Guendouzi ha concluso la gara zoppicando. Il tecnico, quindi, potrebbe optare per una rotazione in mediana per garantire freschezza e equilibrio alla squadra.

In avanti, la presenza di Dia sembra certa, senza dubbi sulla sua titolarità. Pedro e Noslin restano in attesa di una chance dal primo minuto, mentre Isaksen, che contro la Juventus ha giocato per la prima volta dall’inizio, potrebbe confermare la sua posizione titolare già a pochi giorni di distanza.

In difesa, il principale punto interrogativo riguarda il ballottaggio tra Lazzari e Pellegrini. La scelta influenzerà anche il posizionamento di Marusic, che a seconda della decisione sarà spostato a destra o resterà sulla fascia sinistra. Il portiere Provedel e la coppia centrale Gila-Romagnoli dovrebbero invece mantenere la loro posizione senza cambiamenti.

Restano indisponibili Rovella, Castellanos, Cancellieri e Tavares, oltre ai fuori lista Dele-Bashiru e Gigot. In particolare, il terzino portoghese Tavares ha ripreso a lavorare in maniera differenziata: il suo recupero per il monday-night contro il Cagliari non è da escludere. La Lazio aveva in un primo momento comunicato una lesione muscolare di basso grado al soleo, mentre Sarri in conferenza ha parlato di un semplice affaticamento, ridimensionando i timori sull’infortunio.

Con queste considerazioni, la Lazio si prepara a un periodo intenso, tra partite ravvicinate e valutazioni sulle condizioni fisiche dei protagonisti. Sarri dovrà trovare il giusto equilibrio tra continuità e turnover, cercando di preservare la squadra in vista delle prossime sfide senza rinunciare a competitività e qualità sul campo. LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio: ecco le novità in casa biancoceleste