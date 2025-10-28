 Lazio, testa al Pisa per gli uomini di Sarri. Il tecnico toscano sta pensando ad alcune novità: le ultimissime sulla squadra biancoceleste
Connect with us

News

Lazio, testa al Pisa per gli uomini di Sarri. Il tecnico toscano sta pensando ad alcune novità: le ultimissime sulla squadra biancoceleste

News

Lazio, la difesa di Sarri è un muro invalicabile! Ben due difensori biancocelesti sono tra i top del weekend - FOTO

News

Martinez Inter, il portiere è indagato dopo l'incidente vicino Appiano Gentile: le ultime sulla possibile presenza contro la Lazio

News

Lazio, l'ex arbitro Morganti: «Con Rovella si parte già con un ammonito. Sul mancato rosso di McKennie dico una cosa»

News

Lazio, Cardone: «La squadra ha dimostrato di essere davvero unita. Sul ritorno di Rovella dico una cosa»

News

Lazio, testa al Pisa per gli uomini di Sarri. Il tecnico toscano sta pensando ad alcune novità: le ultimissime sulla squadra biancoceleste

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Sarri
Dc Roma 31/08/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Hellas Verona / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Lazio, la testa è rivolta al Pisa dopo la bellissima vittoria contro la Juventus. Ecco le possibili scelte del tecnico biancoceleste.

La Lazio ha ripreso gli allenamenti dopo la giornata di riposo-premio concessa da Sarri alla squadra. La ripresa del lavoro è stata scandita da due sedute mirate a preparare la trasferta di Pisa: quella odierna pomeridiana e la rifinitura programmata per domani mattina alle 10.30. Il tecnico della Lazio sta valutando attentamente le scelte per il match di giovedì, considerando le condizioni fisiche dei calciatori dopo i due impegni consecutivi contro Atalanta e Juventus.

A centrocampo, Sarri valuta il reinserimento di Vecino, tornato tra i convocati proprio per la sfida di Bergamo. La situazione dei mediani della Lazio resta delicata: Basic domenica sera è stato sostituito a causa di crampi, mentre Guendouzi ha concluso la gara zoppicando. Il tecnico, quindi, potrebbe optare per una rotazione in mediana per garantire freschezza e equilibrio alla squadra.

In avanti, la presenza di Dia sembra certa, senza dubbi sulla sua titolarità. Pedro e Noslin restano in attesa di una chance dal primo minuto, mentre Isaksen, che contro la Juventus ha giocato per la prima volta dall’inizio, potrebbe confermare la sua posizione titolare già a pochi giorni di distanza.

In difesa, il principale punto interrogativo riguarda il ballottaggio tra Lazzari e Pellegrini. La scelta influenzerà anche il posizionamento di Marusic, che a seconda della decisione sarà spostato a destra o resterà sulla fascia sinistra. Il portiere Provedel e la coppia centrale Gila-Romagnoli dovrebbero invece mantenere la loro posizione senza cambiamenti.

Restano indisponibili Rovella, Castellanos, Cancellieri e Tavares, oltre ai fuori lista Dele-Bashiru e Gigot. In particolare, il terzino portoghese Tavares ha ripreso a lavorare in maniera differenziata: il suo recupero per il monday-night contro il Cagliari non è da escludere. La Lazio aveva in un primo momento comunicato una lesione muscolare di basso grado al soleo, mentre Sarri in conferenza ha parlato di un semplice affaticamento, ridimensionando i timori sull’infortunio.

Con queste considerazioni, la Lazio si prepara a un periodo intenso, tra partite ravvicinate e valutazioni sulle condizioni fisiche dei protagonisti. Sarri dovrà trovare il giusto equilibrio tra continuità e turnover, cercando di preservare la squadra in vista delle prossime sfide senza rinunciare a competitività e qualità sul campo. LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio: ecco le novità in casa biancoceleste

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.