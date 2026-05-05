Lazio Inter, i precedenti all’Olimpico premiano i padroni di casa! I dati emersi

Lazio Inter, i precedenti in casa sorridono alla squadra di Maurizio Sarri! Le statistiche trapelate in merito

La Lazio si prepara ad affrontare l’Inter in un match che si preannuncia ricco di emozioni. I numeri storici delle sfide in Serie A all’Olimpico parlano chiaro: su 82 partite giocate in casa, i biancocelesti hanno vinto 29 volte, con l’ultima vittoria datata agosto 2022 (3-1). A completare il bilancio ci sono 29 pareggi, con l’ultimo risalente all’ottobre 2020, e 24 sconfitte, l’ultima delle quali si è consumata nel dicembre 2024 con un pesante 0-6.

Ultimissime Lazio LIVE: l’Inter bussa per Gila, le condizioni di Rovella e molto altro

Lazio-Inter, gol totali a favore della Lazio

Nei 82 precedenti casalinghi tra Lazio e Inter, i biancocelesti hanno segnato 112 gol, contro i 109 dei nerazzurri. In totale, le due squadre si sono affrontate 189 volte in campionato, con un bilancio di 47 vittorie per la Lazio, 62 pareggi e 80 vittorie per l’Inter.

Lazio-Inter, il capocannoniere della sfida è Giuseppe Meazza

In questa lunga storia di scontri diretti, il capocannoniere della sfida è stato Giuseppe Meazza, con 18 gol. La vittoria più larga della Lazio all’Olimpico è stata un 4-1 nel 1995, mentre l’Inter ha inflitto la sconfitta più pesante con un 0-6 nel 2025. I numeri sono favorevoli ai biancocelesti, ma la sfida promette sempre grande spettacolo e incertezza.