Marusic fa la storia! Raggiunta quota 350 presenze con la Lazio. Le congratulazioni del club – FOTO

Marusic e lo splendido traguardo! Il montenegrino registra 350 presenze in biancoceleste. Le congratulazioni della Lazio: il post

Adam Marušić ha raggiunto una pietra miliare importante nella sua carriera alla Lazio. Con la vittoria contro la Cremonese, il difensore montenegrino ha tagliato il traguardo delle 350 presenze ufficiali con la maglia biancoceleste, il quale lo consacra come uno dei giocatori più fedeli e longevi della storia recente del club.

Arrivato nella capitale nell’estate del 2017, Marušić era quasi un volto sconosciuto ai tifosi. In questi anni, però, è diventato una figura imprescindibile nello spogliatoio e un punto di riferimento per il gruppo. La sua crescita, tanto sul piano tecnico quanto sul piano umano, è stata esemplare.

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Marušić Lazio, la vittoria contro la Cremonese celebra il suo traguardo

La giornata è stata ancora più speciale per Marušić, che ha visto la sua Lazio conquistare una vittoria fondamentale contro la Cremonese. Non è stata una partita facile: il match, combattuto fino all’ultimo minuto, si è concluso con il punteggio di 1-2 a favore dei biancocelesti. Una vittoria che permette alla squadra di continuare a inseguire i suoi obiettivi stagionali.

La Lazio ha celebrato il traguardo di Marušić anche sui propri canali social, inviando le sue congratulazioni al difensore montenegrino per questo importante traguardo. Un riconoscimento che sottolinea non solo il suo valore in campo, ma anche la sua importanza per il club.