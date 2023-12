Il match valido per la sedicesima di Serie A 2023/2024 tra Lazio e Inter : sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Dopo il ko in Champions League contro l’Atletico Madrid, la Lazio torna in campionato con un unico obiettivo: continuare la scalata verso le posizioni più nobili della classifica. Dall’altro lato ci sarà l’Inter dell’ex Inzaghi, desideroso di consolidare la vetta della graduatoria.

Lazio-Inter 0-1: sintesi e moviola

0′ Calcio d’inizio

2′ Brivido per l’Inter – Immobile rincorre Sommer in area, che si libera non senza qualche preoccupazione di un retropassaggio dei suoi

4′ Casale si fa sentire – Azione di Thuram che scatta sul filo del fuorigioco, riceve il pallone e viene murato in corner da Casale

8′ Inter in pressione – Pressing alto e rabbioso dell’Inter che non vuole far respirare la Lazio

10′ Possesso Lazio – Possesso prolungato della Lazio ora, l’Inter difende ogni spazio di campo

11′ Fischi per Acerbi – Copiosa mole di fischi per l’ex Lazio non appena tocca palla

13′ Conclusione Lazio – Kamada riesce a far rimbalzare il pallone sul campo donandogli così velocità, mura in angolo il muro meneghino

15′ Ancora Lazio in attacco – Buon momento dei padroni di casa che rimangono perennemente nella metà campo avversaria

18′ Occasione Guendouzi – Tiro da fuori dell’ex Marsiglia, mura Bastoni

20′ L’Inter lamenta un tocco di mano – Intervento scomposto di Gila, che con la mano devia un pallone, per arbitro e VAR non c’è nulla

24′ Si salva l’Inter – Cross di Guendouzi, buca Acerbi ma Immobile è anticipato in tuffo da Sommer

26′ Ammonito Thuram – Contrasto di gioco tra il nerazzurro e Gila, punito l’intervento dell’attaccante

28′ Occasione Lazio – Palla alta di Zaccagni per Ciro Immobile, l’ex Torino stacca più alto di tutti ma impatta male

30′ Conclusione Inter – Tiro di destro di Thuram su un pallone che carambola all’improvviso tra i suoi piedi, l’arbitro ferma tutto per fuorigioco ma il tiro era comunque uscito

34′ Cresce l’Inter – Dopo una prima mezz’ora sulla difensiva i nerazzurri guadagnano centimetri e si proprongono con più frequenza in attacco

36′ Zaccagni si accascia in area – Colpo di Dimarco su Zaccagni sugli sviluppi di corner, capitolino fermo in area

37′ Si rialza Zaccagni – Il calciatore era atterrato male

39′ Occasione Inter – Dimarco serve Çalhanoglu da una punizione da posizione defilata, il tiro del turco viene strozzato prima della conclusione

40′ GOL DELL’INTER – Abbaglio di Marusic, che nel tentativo di scaricare il pallone a Provedel consegna in realtà la sfera a Lautaro Martinez. Il Toro dribbla Provedel e infila in rete

45′ 3 minuti di recupero

45 + 2′ Chiude in crescendo l’Inter – Ultimi minuti a pannaggio nerazzurro, Lazio in difficoltà

45 + 5′ Fine primo tempo

Lazio-Inter 0-1: risultato e tabellino

LAZIO (4-3-3): 94 Provedel; 29 Lazzari, 15 Casale, 34 Gila, 77 Marusic; 8 Guendouzi, 65 Rovella, 6 Kamada; 7 F. Anderson, 17 Immobile, 20 Zaccagni.

A disposizione: 33 Sepe, 35 Mandas, 3 Pellegrini, 4 Patric, 5 Vecino, 9 Pedro, 10 Luis Alberto, 19 Castellanos, 23 Hysaj, 26 Basic, 32 Cataldi, 46 Ruggeri.

Allenatore: Maurizio Sarri.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Çalhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 21 Asllani, 28 Pavard, 30 Carlos Augusto, 42 Agoume, 44 Stabile.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Ammoniti: Thuram 26′

Espulsi:

Arbitro: Fabio Maresca