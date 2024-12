Lazio Inter, fattore campo contro forza in trasferta: squadre prime in due classifiche diverse

Lazio Inter allo Stadio Olimpico di Roma. I biancocelesti possono puntare sulla spinta del pubblico, ma i nerazzurri in trasferta viaggiano forte

Lunedì allo Stadio Olimpico si affronteranno le due squadre che hanno ottenuto più punti in questo campionato in casa (la Lazio) ed in trasferta (l’Inter).

I biancocelesti non hanno mai perso davanti ai propri tifosi 19 punti in 7 partite, frutto di 6 vittorie ed 1 pareggio. Allo stesso tempo la squadra di Inzaghi è imbattuta in trasferta, 6 gare giocate con 4 vittorie e 2 pareggi. L’Atalanta ha ottenuto più punti dei meneghini (18 contro 16), avendo giocato però due partite in più.