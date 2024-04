Lazio, iniziativa speciale per festeggiare i cinquant’anni dalla vittoria del primo Scudetto. I dettagli sull’evento organizzato dal club

A maggio è in programma il primo summit tra il nuovo tecnico della Lazio, Igor Tudor, e la società ma nello stesso mese ricorre anche l’ anniversario per i 50 anni dalla vittoria del primo storico Scudetto del club.

La società, infatti, sta preparando un’iniziativa per il 12 maggio allo Stadio Olimpico. Una celebrazione con gli ex calciatori biancocelesti presenti, per omaggiare la cavalcata storica del ’74 della ‘Banda Maestrelli‘. In quel giorno i biancocelesti saranno chiamati a scendere in campo contro la Salernitana, nel match in programma alle ore 20:45.