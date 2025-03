Lazio, i prossimi impegni: calendario squadra di Baroni

Baroni riprende i lavori per sistemare la squadra in vista di questa fase finale di stagione: le ultime sulla Lazio ed il calendario delle prossime sfide

Il cammino della Lazio in questa stagione di Serie A è difficile e tortuoso. I biancocelesti devono infatti ancora affrontare diverse prove impegnative che potrebbero mettere in seria difficoltà la squadra di Baroni.

Il lavoro che l’ex tecnico del Verona e il suo staff si sono posti avrà come primo obiettivo quello di ridare fiato alla squadra. Diversi sono infatti gli impegni dei biancocelesti che però non solo non hanno intenzione di sottrarsi a nessuno di questi ma vogliono anche portare a casa dei risultati importanti. Ambizioni da grande Club per i capitolini che hanno le idee chiare su quello che dovrà esser questo finale di stagione