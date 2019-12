Lazio, Immobile: «Grande vittoria di squadra. Volevo fortemente il gol di Luis Alberto»

Lazio, il bomber Ciro Immobile ha analizzato la vittoria contro l’Udinese ai microfoni di DAZN

Un’altra doppietta per Ciro Immobile: il Man of the match di DAZN ha lasciato il segno anche oggi in Lazio–Udinese. Ecco le sue parole nel post partita:

«Sono contento di questa Lazio, abbiamo fatto un grande lavoro e partite come questa nascondono sempre qualche insidia. Bravi tutti. Il percorso di crescita passa soprattutto da queste partite e l’obiettivo è non perdere punti fondamentale per la nostra meta. Non volevamo perdere punti davanti i nostri tifosi che ci hanno dato la giusta carica anche per sabato prossimo che giocheremo contro la Juventus. Ci meritiamo tutti di giocare, anche Caicedo si merita di giocare perché ci ha fatto vincere domenica scorsa. Ho voluto lasciare il pallone a Luis Alberto perché volevo che si sbloccasse con il gol, oltre che sfornare dei magnifici assist. Ho fatto la stessa cosa con El Tucu e Felipe Caicedo. Dobbiamo continuare così.»

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER —> QUI