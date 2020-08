Lazio, Immobile eletto miglior giocatore stagionale, secondo Luis Alberto

I tifosi biancocelesti hanno eletto il bomber biancoceleste come “Player of the season”.

Dopo aver abbattuto record su record, mettendo in bacheca anche la tanto ambita scarpa d’oro, Ciro Immobile non poteva non essere eletto come il miglior giocatore della stagione biancoceleste. Tramite i canali ufficiali del club capitolino i tifosi hanno avuto la possibilità di votare i migliori giocatori della stagione, i quali si sono sfidati in una sorta di competizione con tanto di tabellone. Il round finale ha visto affrontarsi Ciro Immobile e Luis Alberto, rispettivamente miglior marcatore e miglior assistman.

Il numero 17 si è imposto sul 10 con il 78% delle preferenze.