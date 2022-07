Lazio, ieri sera vertice di mercato tra Sarri, Lotito e Tare: i dettagli

Ieri sera è andato in scena un vertice di mercato tra Sarri, Lotito e Tare: ecco di cosa si è parlato

Sarri è pronto a tuffarsi nella sua seconda stagione alla guida della Lazio, certo sperava di avere qualche nuova pedina in più a disposizione in vista del ritiro di Auronzo ma ormai ha ben assorbito il modus operandi di Lotito e Tare.

Come riporta Il Messaggero, ieri sera si è consumato un vertice di mercato tra il tecnico, il ds e il presidente. Perché oggi s’inizia a fare sul serio, dopodomani si parte per Auronzo. In extremis possono arrivare gli altri due rinforzi promessi dal patron per il ritiro, oltre Can-cellieri e Marcos Antonio. Maurizio insiste per Casale, ma è Mario Gila del Real il centrale più vicino.