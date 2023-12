Lazio, i provvedimenti di Lotito: ecco chi sarà il primo a pagare. Le ultime sulle decisioni del patron

Il Presidente della Lazio, Claudio Lotito, aveva annunciato tolleranza zero. La partenza in campionato della squadra di Sarri e alcuni atteggiamenti non sono piaciuti al patron che ha deciso di passare ai fatti. Dopo le parole ripetute in mattinata sulle pagine de Il Messaggero, i provvedimenti sarebbero in arrivo. Il primo a farne le spese, secondo l’edizione online del quotidiano, sarà Matias Vecino.

Il giocatore non è entrato bene nella gara col Cagliari e per questo, potrebbe costargli il posto nel match di Coppa Italia con il Genoa. Il centrocampista si è allenato a parte stamattina e ha saltato la rifinitura di questo pomeriggio. Secondo le indiscrezioni de Il Messaggero, alla base di questo ci sarebbero motivi disciplinari che gli potrebbero costare la convocazione per la partita di domani. Una situazione da tenere d’occhio nelle prossime ore.