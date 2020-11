Lazio, i convocati: ci sono Immobile e Strakosha, torna Cataldi

La lista dei convocati di Simone Inzaghi per Torino Lazio.

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha diramato la lista dei convocati per il match in programma quest’ogg, ore 15:00, contro il Torino. Da segnalare la presenza di Ciro Immobile, oltre a quelle di Strakosha e Leiva. Rientrano anche Luiz Felipe e Danilo Cataldi. Nessun problema per Patric e Fares, out invece Marusic.

Portieri: Alia, Reina, Strakosha;

Difensori: Acerbi, Armini, Franco, Hoedt, Luiz Felipe, Patric;

Centrocampisti: Akpa Akpro, Cataldi, Czyz, Fares, Leiva, Milinkovic, Ndrecka, Novella, Parolo, Pereira;

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Moro, Muriqi.