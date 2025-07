Condividi via email

Lazio, senti Guerrini: «Io dico che l’anno prossimo il Como finisce il campionato sopra la Lazio». Le dichiarazioni sui biancocelesti

Durante una recente apparizione negli studi di Sportitalia, il noto conduttore radiofonico Claudio Guerrini ha fatto parlare di sé con una dichiarazione che ha suscitato non poche reazioni. Tifoso dichiarato della Roma e volto popolare nell’etere nazionale, Guerrini ha lanciato una scommessa decisamente audace: “Il Como finirà sopra la Lazio in classifica”.

Una provocazione che, secondo lo stesso Guerrini, non sarebbe dettata da rivalità calcistiche, ma piuttosto da una “sensazione” maturata osservando le prime mosse di mercato e le ambizioni del club lariano. “Non c’entra la mia fede giallorossa,” ha precisato in diretta, lasciando intendere che la scommessa nasce da una valutazione puramente tecnica.

La Lazio si presenta al via del campionato con l’obiettivo di confermare le posizioni europee conquistate nelle ultime stagioni. Dopo l’addio di Baroni, la guida tecnica è stata affidata a Sarri, allenatore esperto con un passato sulle panchine di Napoli e Juve, tra le altre. Il club capitolino punterà sull’estro di Mattia Zaccagni, ala offensiva dal piede educato e grande visione di gioco, e sui gol di Castellanos.

La previsione di Guerrini ha già acceso i dibattiti tra tifosi e addetti ai lavori. Mentre molti la bollano come una provocazione “da salotto televisivo”, altri iniziano a osservare il Como con maggiore attenzione. Solo il tempo dirà se il conduttore avrà intuito una sorpresa o semplicemente cercato visibilità.

PAROLE – «Io credo che quest’anno parleremo più del Como che della Lazio. Io sono l’uomo delle scommesse, l’anno scorso ne ho prese 3 su 4, questa volta la voglio fare qui a Sportitalia. Segnatevelo, ma non perché sono romanista, non me ne frega niente. Il Como ha fatto dieci acquisti, ha speso 104 miloni di euro. La Lazio, quello che abbiamo visto. Io dico che l’anno prossimo il Como finisce il campionato sopra la Lazio».