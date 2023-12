Lazio, ecco a cosa serviranno i 58 milioni che arrivano dalla Champions. Il tesoretto verrà così utilizzato da Lotito

Come scrive Il Messaggero i tifosi della Lazio vorrebbero almeno un nuovo acquisto con i 58 milioni incassati con il passaggio agli ottavi di Champions. Ma in quella competizione non si potrà andare chissà quanto avanti.

Con quei soldi la società punta a coprire le rate della campagna estiva e i 30 milioni di passivo del bilancio.