Lazio, Gregucci se la prende con chi parla solo di fortuna biancoceleste – FOTO

Lazio, l’ex biancoceleste Angelo Gregucci non ci sta e se la prende con chi parla di fortuna nella vittoria di ieri contro il Napoli

Tre punti agguantati sempre nel finale e il solito Ciro Immobile portano la Lazio a quota dieci vittorie consecutive con 42 punti in classifica, sempre più sola al terzo posto. Dopo l’1-1 tra Inter e Atalanta, si aspetta solo il risultato di Roma-Juventus per capire come sono le gerarchie ai primi due posti. Una vittoria sofferta quindi quella di ieri ma anche “fortunata” vista l’azione da gol che ha portato Di Lorenzo a non poter far nulla e mettere comunque la palla nella sua porta. La Lega Serie A però ha deciso di assegnare il gol a Immobile. C’è chi parla solo di fortuna laziale e Angelo Gregucci non ci sta. L’ex difensore biancoceleste, che è stato a Roma dal 1986 al 1993, ha scritto un post su Twitter riferendosi anche agli altri che in passato hanno avuto questa fortuna ma non è mai stata sottolineata negativamente. Ecco il post:

Qualcuno dice che siamo fortunati, ok, ma quando gli altri vincevano alla fine avevano la mentalità da grande squadra noi siamo solo fortunati? Boh #avantilazio — Angelo adamo (@AGregucci) January 12, 2020