Lazio Genoa, quali saranno le probabili formazioni e le assenze per la 23ª giornata di Serie A

Lazio Genoa, quali saranno le probabili formazioni e le assenze per la 23ª giornata in cerca di riscatto: tutto pronto per il debutto di Maldini?

La Lazio di Maurizio Sarri è pronta ad affrontare il Genoa nell’anticipo della 23ª giornata di Serie A, una partita fondamentale per i biancocelesti, che cercano di ritrovare la vittoria in casa dopo oltre due mesi di risultati deludenti. Per la sfida contro i rossoblù, Sarri dovrà fare a meno di due pedine fondamentali in difesa: Romagnoli e Patric, entrambi out. A centrocampo, Rovella sarà in panchina, ma non al meglio della forma, lasciando qualche incertezza sulle sue condizioni fisiche.

Sarri sta pensando di lanciare subito il neoacquisto Daniel Maldini dall’inizio, con l’obiettivo di dare freschezza alla squadra. La grande domanda rimane la scelta in attacco: Maldini potrebbe giocare titolare, ma c’è anche il ballottaggio con Dia. Sull’altro fronte, Isaksen e Cancellieri sono in competizione per un posto sulla fascia destra.

Lazio Genoa, ritorno al 3-5-2 e l’entusiasmo di De Rossi dopo la vittoria con la Fiorentina

Il Genoa di Daniele De Rossi, galvanizzato dalla vittoria in rimonta contro la Fiorentina, si prepara a scendere in campo con una formazione probabilmente più solida, grazie al ritorno di Ostigard in difesa dopo la squalifica. De Rossi potrebbe optare per un ritorno al 3-5-2, un modulo che ha portato buoni risultati nelle ultime settimane, rinforzando il centrocampo e la difesa.

Il tecnico De Rossi ha espresso cautela nonostante l’entusiasmo, sottolineando: «Sarebbe stupido pensare che abbiamo già raggiunto l’obiettivo salvezza, che resta lontano anni-luce». Una dichiarazione che mette in chiaro le priorità della squadra, che nonostante il recente successo, non può permettersi distrazioni.

Lazio Genoa, le scelte finali di Sarri e De Rossi

La partita si preannuncia delicata per entrambi i tecnici. Sarri, con una rosa decimata da infortuni e assenze, dovrà trovare soluzioni tattiche per affrontare il Genoa, senza compromettere il suo sistema di gioco. De Rossi, dal canto suo, dovrà sfruttare l’entusiasmo della vittoria contro la Fiorentina, ma anche mantenere un approccio equilibrato, senza cadere nella tentazione di considerare la salvezza già raggiunta. La sfida di questa sera sarà cruciale per entrambe le squadre, con la Lazio che punta a riprendersi e il Genoa che vuole confermare la sua crescita.

