Lazio, la Gazzetta dedica un inserto alla storia biancoceleste

La storia della Lazio è fitta di eventi che hanno caratterizzato, nel bene o nel male, il suo percorso: la Gazzetta li ripercorre tutti

Tra le pagine web della Gazzetta dello Sport, si può trovare un meraviglioso approfondimento sulla gloriosa storia della Lazio.

In due lunghi pezzi è riassunta la gloriosa, travagliata e vincente vita della società capitolina che da ormai 120 anni rende orgogliosa la sua gente in tutto il mondo. Questa iniziativa, nel giorno dell’anniversario laziale, ha l’intento di far conoscere a più persone possibili le gesta degli eroi che hanno difeso questi colori.