Lazio, Gattuso punta sulla forza del gruppo: quattro centrali coinvolti e Mandas decisivo, ora l’esame Juventus

Il tecnico biancoceleste ha costruito una squadra aggressiva valorizzando l’intero reparto arretrato: le rotazioni e le parate di Mandas hanno contribuito al primato, ma contro la Juventus servirà un’altra prova di maturità

La Lazio si prepara alla sfida contro la Juventus con la consapevolezza di aver costruito qualcosa di importante nelle prime sei giornate di campionato. Al di là del primato in classifica, uno degli aspetti più interessanti del lavoro di Gennaro Gattuso riguarda la gestione del reparto arretrato e la capacità di coinvolgere tutti gli uomini a disposizione. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, il tecnico ha già utilizzato tutti e quattro i difensori centrali della rosa, trovando risposte positive anche da Christos Mandas, protagonista di interventi determinanti. Una gestione che ha permesso ai biancocelesti di affrontare l’inizio della stagione con grande intensità, pur lasciando emergere alcuni aspetti sui quali lavorare.

Gennaro Gattuso coinvolge tutti: le rotazioni diventano un punto di forza per la Lazio

Uno degli elementi distintivi della gestione di Gennaro Gattuso è la volontà di non limitare le proprie scelte a un gruppo ristretto di titolari. Il tecnico biancoceleste ha infatti deciso di alternare tutti e quattro i difensori centrali presenti in organico, distribuendo il minutaggio e cercando di mantenere elevata la condizione dell’intero reparto.

Una scelta che assume particolare importanza considerando l’intensità richiesta dal sistema di gioco della Lazio, basato sulla pressione sugli avversari e sulla necessità di recuperare rapidamente il possesso.Le rotazioni consentono inoltre di valorizzare il lavoro svolto durante la settimana, mantenendo alta la competitività interna e offrendo a ogni calciatore la possibilità di dimostrare la propria affidabilità.

Un approccio che potrebbe rivelarsi fondamentale nel prosieguo della stagione, soprattutto quando gli impegni diventeranno più ravvicinati.

Lazio, Mandas decisivo tra i pali: il rigore parato a Venezia pesa sulla classifica

Se la gestione collettiva della fase difensiva rappresenta un merito di Gattuso, una parte importante dei risultati ottenuti passa anche dalle prestazioni di Christos Mandas.

Il portiere greco si è confermato un riferimento per la formazione capitolina, distinguendosi soprattutto nei momenti in cui gli avversari sono riusciti a superare la prima pressione biancoceleste. L’episodio più significativo è arrivato nella trasferta contro il Venezia, ultima partita disputata prima della sosta per le nazionali.

In quell’occasione, Mandas ha neutralizzato un calcio di rigore battuto da Yeboah, contribuendo in maniera determinante a mantenere inviolata la propria porta. Un intervento che ha avuto un peso importante sul risultato e che testimonia quanto il rendimento del portiere possa incidere nell’economia di una stagione.

La Lazio ha inoltre chiuso senza subire reti anche le sfide contro Bologna e Genoa, confermando la capacità di gestire diverse tipologie di avversari.

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Il pressing di Gattuso funziona: ma attenzione ai cali di concentrazione

Il rendimento della formazione biancoceleste nasce soprattutto da un’identità tattica ben definita. La squadra di Gattuso cerca di aggredire gli avversari fin dalle prime fasi dell’azione, impedendo loro di sviluppare comodamente la manovra e provando a riconquistare il pallone il più lontano possibile dalla propria porta.

Questa impostazione ha permesso alla Lazio di limitare numerose situazioni potenzialmente pericolose, ma richiede un notevole dispendio di energie. Le maggiori difficoltà emergono infatti quando la squadra abbassa il ritmo, perde compattezza tra i reparti oppure concede troppo spazio agli avversari.

Un aspetto sul quale Gattuso dovrà continuare a lavorare, soprattutto per garantire la stessa intensità anche nella seconda parte degli incontri. Finora i biancocelesti hanno contenuto i danni, subendo una rete contro Udinese e Monza e due contro il Milan, nell’unica partita di campionato non vinta dalla formazione capitolina.

La sfida sarà dunque trovare il giusto equilibrio tra aggressività e gestione delle energie, evitando che il pressing diventi meno efficace con il passare dei minuti.

Lazio, il precedente del 2001/02 e la sfida alla Juventus: Gattuso cerca conferme

Il percorso della Lazio assume ulteriore significato osservando un particolare precedente statistico. Per trovare una formazione biancoceleste capace di subire meno delle attuali quattro reti nelle prime sei giornate bisogna infatti risalire alla stagione 2001/02, quando i gol incassati furono appena tre.

In quell’occasione, tuttavia, la squadra aveva raccolto soltanto 7 punti, frutto di una vittoria, quattro pareggi e una sconfitta. Un confronto che evidenzia la particolarità dell’attuale avvio di campionato: la formazione di Gattuso è riuscita ad abbinare un rendimento difensivo di alto livello a una notevole capacità di conquistare risultati.

Adesso, però, arriverà un appuntamento particolarmente impegnativo. Il confronto con la Juventus rappresenterà un banco di prova importante per valutare la solidità del progetto biancoceleste contro un avversario di grande spessore.

Gattuso chiederà ai suoi uomini di mantenere la stessa aggressività mostrata nelle prime giornate, prestando particolare attenzione alla concentrazione e alla gestione dei momenti più delicati della partita. Il primato in classifica è già un risultato significativo, ma sarà la continuità a determinare le reali prospettive della stagione.

Contro la Juventus, la Lazio dovrà dimostrare che le rotazioni difensive, il contributo di Mandas e l’intensità del pressing possono funzionare anche negli appuntamenti più difficili. Una sfida importante per una squadra che vuole trasformare l’ottimo inizio in un percorso duraturo.