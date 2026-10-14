La Lazio e il tour de force prima della sosta: cinque partite, ci sono Juve e Napoli

Lazio, dopo il record di 16 punti nelle prime sei giornate arriva un calendario impegnativo: Juventus, Parma, Sassuolo, Cagliari e Napoli le prossime avversarie dei biancocelesti prima della pausa di novembre

La Lazio si prepara ad affrontare una fase particolarmente intensa della propria stagione. Dopo aver conquistato 16 punti nelle prime sei giornate di Serie A, grazie a cinque vittorie e un pareggio, la formazione di Gennaro Gattuso è chiamata a confermare quanto di buono mostrato finora. Come riportato dal Corriere dello Sport, prima della prossima sosta per le nazionali di novembre i biancocelesti dovranno affrontare cinque incontri che potrebbero fornire indicazioni importanti sulle prospettive della squadra. Un calendario che comprende due trasferte di grande prestigio, contro Juventus e Napoli, oltre agli impegni con Parma, Sassuolo e Cagliari.

Lazio, il calendario fino a novembre: cinque avversarie per Gattuso

Il percorso che attende la Lazio si aprirà con una delle partite più attese della stagione: la trasferta contro la Juventus all’Allianz Stadium di Torino. Un appuntamento particolarmente significativo per Gattuso, che avrà l’opportunità di misurare la competitività della propria squadra contro una delle principali realtà del campionato italiano.

Successivamente, i biancocelesti torneranno allo Stadio Olimpico per affrontare il Parma, prima di partire nuovamente alla volta dell’Emilia-Romagna per la sfida contro il Sassuolo a Reggio Emilia.

Il quarto impegno sarà ancora davanti al pubblico di casa, questa volta contro il Cagliari, una delle formazioni che hanno maggiormente sorpreso in questo avvio di campionato. A chiudere il programma sarà infine la trasferta allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli, ultimo appuntamento prima della pausa dedicata alle nazionali.

Lazio, Juventus e Napoli gli ostacoli principali: due trasferte da affrontare

Tra le cinque partite in programma, quelle contro Juventus e Napoli rappresentano inevitabilmente gli appuntamenti di maggiore richiamo. La sfida di Torino arriverà subito e permetterà di osservare come la Lazio riuscirà a interpretare una partita contro un’avversaria di alto livello, lontano dall’Olimpico.

Per Gattuso sarà importante trovare il giusto equilibrio tra la volontà di imporre il proprio gioco e la necessità di limitare le qualità offensive dei bianconeri.

Discorso simile per la trasferta di Napoli, che arriverà al termine di una sequenza di impegni ravvicinati e potrebbe richiedere una gestione particolarmente attenta delle energie. Due incontri che rappresentano occasioni importanti per misurare la crescita dei biancocelesti, senza dimenticare che il campionato è ancora nelle sue fasi iniziali.

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Lazio, Parma, Sassuolo e Cagliari: vietato sottovalutare gli altri impegni

Se Juventus e Napoli attireranno inevitabilmente gran parte dell’attenzione, le altre tre partite potrebbero risultare altrettanto importanti per il cammino della Lazio.

Contro Parma, Sassuolo e Cagliari, infatti, la formazione di Gattuso dovrà dimostrare di saper mantenere la propria identità anche contro avversarie con caratteristiche differenti.

In particolare, il confronto con i rossoblù sardi merita attenzione alla luce del loro positivo avvio di stagione. Il rischio principale sarà quello di perdere punti proprio negli appuntamenti meno appariscenti, soprattutto considerando il poco tempo a disposizione per preparare le singole gare. La gestione delle rotazioni, il recupero fisico e la capacità di mantenere alta la concentrazione diventeranno quindi aspetti fondamentali.

Lazio, Gattuso cerca continuità dopo la partenza da record

Il rendimento della Lazio nelle prime sei giornate ha superato le aspettative iniziali, soprattutto considerando le difficoltà che avevano accompagnato l’avvicinamento alla nuova stagione. I 16 punti conquistati rappresentano un primato storico per il club capitolino, ma Gattuso sa bene che un avvio così positivo deve essere accompagnato da risultati altrettanto convincenti nel prosieguo del campionato.

Il prossimo blocco di cinque incontri sarà importante anche per valutare la profondità dell’organico e la capacità dell’allenatore di mantenere competitivo il gruppo attraverso eventuali cambi di formazione. La pausa di novembre rappresenterà poi il momento ideale per tracciare un primo bilancio più approfondito del percorso biancoceleste.

La Lazio arriva a questo appuntamento da capolista e con grande entusiasmo, ma il calendario non concederà particolari distrazioni. Tra Torino, Roma, Reggio Emilia e Napoli, la squadra di Gattuso dovrà cercare di dare continuità a un inizio di stagione che ha già riscritto i numeri della storia biancoceleste.