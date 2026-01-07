Lazio Fiorentina, tutti gli aggiornamenti e le informazioni sulla sfida di questa sera contro la Viola

Lazio Fiorentina, gli aggiornamenti in vista della prossima sfida di Serie A contro la squadra toscana: le ultime sul match

La partita Lazio Fiorentina, valida per la 19^ giornata di Serie A, si giocherà mercoledì 7 gennaio 2026 alle ore 20:45. L’incontro sarà trasmesso in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN disponibile al canale 214 del telecomando Sky.

La partita sarà visibile in diretta su DAZN, disponibile sull’app di DAZN per gli abbonati, con l’accesso anche tramite Sky Q e Sky Glass. I clienti Sky che sono anche abbonati a DAZN potranno accedere al servizio direttamente tramite il comando vocale “Apri DAZN” e guardare la partita comodamente su un unico dispositivo.

Se sei abbonato a DAZN, ma non hai ancora attivato la possibilità di vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, dovrai seguire le indicazioni sul sito ufficiale di DAZN per attivare l’opzione. Puoi farlo andando su dazn.com/sky e seguendo la procedura per la sottoscrizione.

Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky. Se vuoi scoprire il locale più vicino, puoi consultare sky.it/trovabar.

La Lazio è la squadra contro cui ha vinto il maggior numero di partite in Serie A, con 59 successi su 152 sfide totali. Completano il quadro 43 pareggi e 50 successi per la Fiorentina, che ha segnato più reti (211). Tuttavia, la Lazio ha perso tutte le ultime tre sfide contro i viola, ognuna con il punteggio di 2-1, e non ha mai perso quattro partite di fila contro la Fiorentina in Serie A, salvo che tra il 1983 e il 1989 (cinque sconfitte consecutive) e tra il 2006 e il 2008 (quattro sconfitte).

Fiorentina ha vinto l’ultima trasferta contro la Lazio in Serie A il 26 gennaio 2025 (2-1), interrompendo un lungo periodo senza successi (8 match senza vittoria a Roma). Se riuscisse a vincere di nuovo, sarebbe la prima volta dal 2007, con Prandelli allenatore, che ottiene due vittorie consecutive contro la Lazio in trasferta.

La Lazio ha perso la prima partita dell’anno senza segnare, ma non ha registrato due sconfitte nelle prime due partite di un anno solare dal 2019, quando perse contro Napoli e Juventus.

La Fiorentina, invece, arriva da tre sconfitte fuori casa consecutive in Serie A e non ne perde quattro di fila dal periodo ottobre-novembre 2021, una delle quali proprio contro la Lazio. La Fiorentina potrebbe restare senza successi nelle prime 10 trasferte stagionali per la terza volta nell’era dei tre punti a vittoria, dopo le stagioni 2010/11 e 1999/2000.

