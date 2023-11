Lazio Feyenoord, quei due spingono per partire dal primo minuto: le ultime

Lazio-Feyenoord, Kamada e Vecino spingono per un posto da titolare accanto all’intoccabile Luis Alberto: le ultime sulle scelte di Sarri

A soli due giorni dalla sfida in Champions League contro il Feyenoord, Maurizio Sarri sta riflettendo sulle scelte di formazione migliori per battere la squadra di Slot e fare un passo quasi decisivo verso la qualificazione agli ottavi.

Come riporta Il Messaggero, in casa Lazio sono due i calciatori che stanno spingendo per avere una maglia da titolare: Kamada e Vecino potrebbero partire dal primo minuto al fianco dell’intoccabile Luis Alberto.